ירושלים: 7 פצועים בתאונה במנהרת הארזים - בהם 2 במצב קשה

תאונת דרכים קשה בירושלים: התנגשות בין מספר כלי רכב בהם אוטובוס במנהרה בדרך יצחק שמיר בעיר, הובילה לפציעתם של 7 בני אדם.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים שערי צדק, הדסה עין כרם והדסה הר הצופים 7 פצועים, בהם: צעיר כבן 30 במצב קשה עם חבלת ראש, צעיר בן 25 במצב קשה עם חבלות באגן ובגפיים ו-5 נפגעים נוספים במצב קל.

פראמדיקית מד"א זוהר קדמי חובש בכיר במד"א מידן בן יואש וחובש מד"א ישי מור סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות מספר כלי רכב פרטיים ואוטובוס בתוך המנהרה. כשהגענו למקום הבחנו בצעיר כבן 30 כשהוא שכוב על הכביש מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה ובצעיר בן 25 במצב קשה עם חבלות באגן ובגפיים, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם במהירות לבתי החולים, בנוסף הענקנו טיפול רפואי ל-5 נפגעים במצב קל ופינינו אותם לבתי החולים."