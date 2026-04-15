ובכל זאת: המטס היחיד שיתקיים ביום העצמאות

אחרי ההודעה של חיל האוויר כי לא יקיים מטס בגלל העומס המבצעי, בית הנשיא מודיע כי בטקס החיילים המצטיינים ייערך מטס כבוד של מטוסי קרב ומסוקי קרב

יום העצמאות ה-78 בסרוגים. האירוע הראשון שפותח את בוקר יום העצמאות, הוא טקס החיילים המצטיינים בבית הנשיא בו יוענקו אותות הנשיא ל-120 החיילות והחיילים המצטיינים.

בצל הפסקת האש ולאחר הערכת מצב, הוחלט שהטקס יוקלט מראש בנוכחות משפחות המצטיינים בלבד, וישודר ביום העצמאות יום רביעי, ה׳ באייר, 22 באפריל. בנוסף, הטקס יתקיים תחת מגבלות ביטחון המידע של צה"ל וללא חשיפת פני החיילים.

טקס החיילים המצטיינים בשנה שעברה

בניגוד למטס בשאר הארץ שבוטל בגלל הדריכות המבצעית, הטקס בבית הנשיא יפתח במטס כבוד, בהשתתפות מבנה מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, בהצדעה לחיילות ולחיילים המצטיינים המייצגים את כלל זרועות הצבא. לאחר המטס, יחלו הנשיא והרמטכ"ל בסקירת שורות המצטיינים ולאחר מכן הטקס יעבור לבמה המרכזית.

בחלק האמנותי, את האירוע המרכזי ינחו הדר מרקס ומיכאל אלוני, ובמהלכו יבוצעו שירים ישראליים לציון 20 שנה ללכתה של הזמרת שושנה דמארי, ובסימן תקווה ואחדות ישראלית, בביצועם של הלהקות הצבאיות והאמנים: ירדנה ארזי, יובל דיין, אברהם טל, עברי לידר, בר צברי ונעם קליינשטיין.

שורדי שבי יבצעו שיר משותף

במהלך הטקס, שורד השבי אלון אהל והלוחם דביר בובליל שנפצע קשה בקרב במוצב ארז בשבעה באוקטובר 2023, יבצעו יחד את השיר ״שיר ללא שם״, ולאחר מכן יקיימו השניים שיח מרגש בסימן חוסן, גבורה וצמיחה מתוך כאב.

בהתאם לנהלי חשיפה כפי שהוגדרו על ידי צה"ל, הוחלט שלא לפרסם את פרטי 120 מצטיינות ומצטייני הנשיא. ההחלטה מבוססת על שיקולים מבצעיים שנועדו לשמור על ביטחון מידע ועל ביטחונם האישי של חיילי צה"ל. עקב מגבלות החשיפה, מעמד הענקת התעודות יתקיים בסיום הטקס המוקלט ולא ישודר כבדרך כלל.