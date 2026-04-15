בעזה מדווחים: פיצוץ עצום בלב מאהל בנוסייראת

המציאות המבצעית בנוסיראת ממשיכה להכות בתושבים ובעקורים שנותרו בשטח.
שאריות של פצצות וחימוש שהצטברו באזור במהלך חודשי הלחימה העצימה התפוצצו היום באזור "אל-מופתי", סמוך לבית הספר "אל-עז" ולמתקני חברת החשמל בנוסיראת - אחת הערים המרכזיות במרכז רצועת עזה.
הפיצוץ, שתועד על ידי כלי תקשורת פלסטינים מקומיים, השמיד אוהל בלב המתחם והדהד ברחבי השכונה. על פי הדיווחים הראשוניים, לא נרשמו הרוגים או פצועים - נתון שנחשב כמעין "נס" בנסיבות כאלה, בהתחשב בכך שהאזור מאוכלס בעקורים שנמלטו מאזורי הלחימה הפעילים בצפון הרצועה ובדרומה.
נוסיראת - מוקד עקורים בלב אזור לחימה
מחנה הפליטים נוסיראת, שהוקם במקור לאחר מלחמת 1948, הפך במהלך החודשים האחרונים לאחד האזורים הצפופים ביותר ברצועת עזה. עשרות אלפי עקורים מאזורים שונים ברצועה מצאו בו מחסה זמני, חלקם חיים באוהלים ובמבנים חלקיים לאחר שבתיהם נהרסו.
הצפיפות הגבוהה, לצד הנוכחות המתמשכת של שאריות לחימה בשטח, יוצרת תמהיל מסוכן שארגוני הסיוע מתריעים ממנו שוב ושוב.
