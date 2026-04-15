הפיצוי של שר התרבות לאומנים שהפסידו את אירועי העצמאות

על רקע ביטולי הופעות בפורים, פסח ואירועי יום העצמאות במהלך מלחמת “שאגת הארי”, משרד התרבות והספורט מודיע על הקדמת תכנית מופעי הקיץ לשנת 2026. כל הפרטים

סערת ביטול מופעי יום העצמאות: אחרי שרשויות מקומיות רבות החליטו לבטל את האירועים, שר התרבות מיקי זוהר מציע תמריץ לרשויות שיקדימו את מופעי הקיץ שלהן.

במסגרת המהלך שמתפרסם היום (רביעי), כל הרשויות המקומיות שיקיימו את המופעים שלהן עד ל-1 ביוני או ביום ירושלים, יהיו זכאיות לתוספת תקציבית ייעודית ומשמעותית שנועדה לתמרץ קיום מוקדם של האירועים ולאפשר חזרה מהירה של עולם ההתרבות למרחב הציבורי.

תכנית מופעי הקיץ וסל התרבות צפויים לעמוד על היקף כולל של כ-80 מיליון ש״ח, המיועדים לכלל הרשויות המקומיות, לצד הנחיות והתאמות ייחודיות לרשויות קו העימות. התוכנית תאפשר קיום מופעים גדולים ופתוחים לציבור הרחב, במחיר כרטיס מסובסד של עד 25 ש״ח בלבד.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר: “תרבות היא מקור החוסן של החברה הישראלית. בשיחות שקיימתי עם עשרות אמנים, יוצרים ואנשי במה, עלתה כמיהה ברורה לשוב לפעילות, לבמה ולקהל. יחד איתם, ובכפוף להנחיות פיקוד העורף, אנו פועלים לתמרץ את הרשויות באופן משמעותי כדי להקדים את מופעי הקיץ, להחזיר את עולם התרבות לפעולה, לחזק את האמנים והאמניות, לכבד את דור האמנים הוותיקים, ובעיקר להחזיר לציבור בישראל את האפשרות לשמוח, להתכנס ולחוות תרבות״.



