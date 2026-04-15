מפקד האוגדה חזר הביתה: גדי איזנקוט סייר עם דגן בשומרון

גדי איזנקוט סייר ביישובי האזור, ביקר באוניברסיטת אריאל ונפגש לשיחה ארוכה עם ראש המועצה יוסי דגן. איזנקוט, שמשפחתו ממייסדי היישוב יקיר, התרשם מהתפתחות השטח ושיבח את תרומת התושבים למלחמה

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, קיים היום (רביעי) סיור עומק ביישובי השומרון, במהלכו נפגש לשיחה ארוכה עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. הביקור, שבו השתתפו גם השר לשעבר מתן כהנא וסגן ראש המועצה דוידי בן ציון, נשא אופי מקצועי ואישי כאחד, ועסק בהתפתחות האזרחית והביטחונית של האזור על רקע אתגרי השעה והמלחמה המתמשכת.

במהלך הסיור, ביקר איזנקוט ביישובים ברוכין ופדואל וסייר בעיר אריאל, שם נפגש עם ראש העירייה יאיר שטבון וביקר באוניברסיטת אריאל. התחנה הבאה הייתה חוות שובאל, שם קיבל הרמטכ"ל לשעבר סקירה מפורטת על ההתפתחות החקלאית והאסטרטגית במרחב. עבור איזנקוט, המוכר באזור מתקופת שירותו כמפקד אוגדת איו"ש, מדובר בסגירת מעגל אישית, שכן בני משפחתו נמנים עם מייסדי היישוב יקיר הסמוך.





במהלך המפגשים הביע איזנקוט התרשמות עמוקה מהיקף הפעילות בשטח ומהצמיחה של היישובים למרות המורכבות הביטחונית. הוא ציין לחיוב את נתוני הגיוס הגבוהים בקרב תושבי השומרון ואת רוח ההתנדבות והתרומה המכרעת של הקהילות המקומיות למאמץ המלחמתי בחזיתות השונות.

הביקור נחתם בשיחה פתוחה על הצרכים האזרחיים של האזור, כאשר דגן הציג בפני איזנקוט את אתגרי התשתית והפיתוח העומדים לפתחה של המועצה בשנים הקרובות. במועצה האזורית שומרון הגדירו את הביקור כחשוב ומשמעותי לחיזוק הקשר עם גורמי ההנהגה וליצירת הבנה מעמיקה של הצרכים בשטח.