איתות חיובי: נתניהו ור"מ הונגריה הנבחר שוחחו לראשונה

ראש ממשלת הונגריה הנבחר, פטר מגיאר, וראש הממשלה נתניהו שוחחו לראשונה מאז בחירתו של המועמד שהביס את מקורבו של נתניהו

ראש הממשלה נתניהו הודיע כעת, כי שוחח לראשונה לפני זמן קצר עם פטר מגיאר, ראש הממשלה ההונגרי הנבחר, שהדיח את ויקטור אורבן, מקורבו ובעל בריתו האירופאי של נתניהו, שכיהן כר"מ הונגריה קרוב ל-16 שנה. על פי דבריי לשכת ראש הממשלה, השיחה מצביעה על כיוון חיובי ליחסים משרבים העריכו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים קיימו לפני זמן קצר "שיחת היכרות חמה", ומסרו שורה של דיווחים המצביעים על שימור והמשך של יחסים קרובים במיוחד בין המדינות, וייתכן גם בין המנהיגים.

על פי הלשכה: "ראש ממשלת הונגריה הנבחר מגיאר אמר שבכוונתו להמשיך את היחסים הקרובים בין הונגריה וישראל". מעבר לכך, במהלך מפתיע, הזמין מגיאר את נתניהו להשתתף בטקס לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי", זאת למרות צו המעצר הבינלאומי נגדו, והטענה של מגיאר כי יחזור לשיתוף פעולה עם ה-ICC.

ראש הממשלה קיבל את ההזמנה בחום והזמין את ראש הממשלה וממשלתו אל מפגש ממשלות מקיף בירושלים, בנוסף, ראש הממשלה נתניהו הביע ביטחון שהיחסים החמים עם ראש הממשלה היוצא, ויקטור אורבן, יימשכו גם תחת מגיאר.

השניים סיכמו כי שרי החוץ מטעם הממשלות ייפגשו בטווח הזמן הקרוב על מנת לבסס את המשכיות היחסים בין המדינות והממשלות.