בעולם מדווחים: הפסקת אש בלבנון, החל מהלילה

גורמים המקורבים למשא ומתן בין לבנון וישראל טוענים כי הפסקת אש צפויה להיכנס לתוקף, ייתכן כבר מהלילה, גורמים בישראל מסתייגים

שורה של גופי חדשות לבנונים מדווחים כי גורמים יודעי דבר בקשר להתקדמות המשא ומתן בין לבנון וישראל, שהחל אמש בתיווך אמריקאי, טוענים להתפתחות משמעותית, כבר בטווח הזמן המיידי.

על פי טענות המקורבים הלבנונים, לאחר סבב השיחות הראשון שנוהל אמש בוושינגטון, בתיווכו של מזכיר המדינה מרקו רוביו, צפויה להיכנס לתוקף הפסקת אש בטווח הזמן המיידי, ייתכן כבר אפילו מהלילה.

כבר במשך מספר ימים מדווח כי כחלק מפתיחת המשא ומתן עם לבנון, צפויה להיכנס הפסקת אש כל שהיא לתוקף, גם אם באופן זמני. על פי מקורבים למשא המתן, נשיא לבנון ביקש זאת מישראל 'כמחווה של רצון טוב', כאשר גם ארה"ב והנשיא טראמפ תומכים ביוזמה.