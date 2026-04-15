אזהרה חמורה: "זה הולך להיות אירוע לא רגיל"

על רקע עליית הטמפרטורות היום (רביעי), מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, מזהיר כי ישראל ניצבת בפני יממות משמעותיות מאוד של מזג אוויר חריג. בראיון לאולפן ynet הסביר גבעתי כי השיא עוד לפנינו.

"היום זו רק תחילת ההתחממות," ציין ד"ר גבעתי. "מחר יגיע שיא השרב שיימשך גם ביום שישי ואף יחמיר. רק ביום שישי בשעות הצהריים השרב צפוי להישבר, אך השבירה תלווה בתופעות מזג אוויר קיצוניות לא פחות".

40 מעלות בשפלה ואובך מחניק

לפי התחזיות המעודכנות, באזור השפלה הטמפרטורות צפויות לנסוק ל-40 מעלות, מה שיהפוך את האירוע הנוכחי לשרב הכבד ביותר מתחילת השנה. שיאי החום צפויים להירשם בבקעת הירדן ובאזור ים המלח, שם ימדדו למעלה מ-41 מעלות. גם באזור בית דגן החיזוי עומד על כ-40 מעלות.

ד"ר גבעתי הדגיש כי לא מדובר בחום קיצי רגיל: "הלילות הקרובים יהיו חמים בצורה מחניקה ואביכה. מדובר בקפיצה חדה מאוד מטמפרטורות של 20 מעלות שהיו בפסח ל-40 מעלות בבת אחת. הגוף לא רגיל לזה, וחשוב שהציבור יצמצם פעילות בחוץ".

שבירה דרמטית: סכנת שיטפונות בדרום

שבירת השרב ביום שישי בצהריים לא תביא איתה הקלה מיידית, אלא תלווה ברוחות חזקות ובאובך כבד שעלול להיות מסוכן לבריאות. בנוסף, קיים חשש כבד לשיטפונות בנגב ובערבה.

"חשוב לקחת בחשבון את הגשם," הזהיר מנהל השירות המטאורולוגי. "ביום שישי צפוי גשם משמעותי בדרום, עם סכנת שיטפונות חמורה באזור הנגב וים המלח. אנחנו מדברים על גל חום קיצוני, אובך ושיטפונות – הכול ביממה אחת".

התחזית לקיץ: "חם באופן מיוחד בכל העולם"

במבט קדימה, ד"ר גבעתי צופה כי חודש מאי יהיה חם מהרגיל, והקיץ הקרוב כולו צפוי להיות שובר שיאים. "הקיץ הקרוב צפוי להיות חם יותר מקודמו וחם בהרבה מהממוצע," הסביר.

הסיבה לכך, לדבריו, נעוצה בהתחממות הקיצונית של האוקיינוסים ושל כדור הארץ כולו: "זו תופעה מעניינת שמשפיעה עלינו ועל העולם כולו. אנחנו מצפים לגלי חום קיצוניים ורבים במהלך החודשים הקרובים".