השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לימים הקרובים

עם הגעת החום לאזורינו ולקראת השיא, השירות המטאורולוגי מעדכן כי היום ומחר יהיה חם מהרגיל עד שרבי באזורים רבים, וגם ישרור מעט אובך. יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום.

ביום שישי עד הצהריים ישרור שרב משמעותי ברוב איזורי הארץ, עם טמפרטורות שיתקרבו ל-40 מעלות בחלק מהאזורים, הרוחות יתחזקו ואפילו יתכן גשם מקומי פה ושם.

משעות הצהריים השרב ישבר, ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך. בשעות אחה"צ והערב יש צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, צפון הנגב וצפון הערבה.

בשבת כבר הכל מאחורינו, עם ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון, שימשך גם בתחילת שבוע הבא.