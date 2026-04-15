אברי גלעד בתגובה ראשונה לסערת בג"ץ בן גביר

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, התייחס לסערה שהתחוללה בבית המשפט במהלך הדיון על המשך כהונתו של איתמר בן גביר

הדיון הסוער שנערך הבוקר (ד') בבית המשפט העליון בעניין המשך כהונתו של השר איתמר בן גביר, הצליח לעורר את זעמו של איש התקשורת אברי גלעד. בתוכנית הרדיו שלו ב-103fm, ששודרה במקביל לדיון המתוח, בחר גלעד לתקוף בחריפות את התנהלותם של חברי הכנסת שנכחו באולם.

כזכור, הדיון נערך תחת מגבלות חריגות וללא קהל, לאחר ששופטי בג"ץ הביעו חשש מבוסס מהפרעות והתפרצויות. למרות זאת, הדיווחים מהאולם העידו על אווירה נפיצה ועל חילופי דברים קשים בין נציגי הציבור לבין הרכב השופטים.

"כשלא שומרים על הכללים – אין משחק"

"איזה ביזיון שכך מתנהלים הדברים", אמר גלעד בשידור. "איזה צער שכך חברי כנסת מעזים לדבר אל שופטים". גלעד הסביר כי ההתנהלות הזו פוגעת ביסודות הדמוקרטיה וביכולת לקיים הליך תקין: "כשלא שומרים על כללי המשחק אין משחק. וכשרוצים לשחק משחק, אחרי שהכל עובר, כבר אי אפשר לשחק".

לדבריו, חוסר האיפוק של חברי הכנסת באולם המשפט הוא חציית קו אדום שאינה מאפשרת להם להמשיך ולשרת בתפקידם.

גלעד לא הסתפק בביקורת כללית ושיגר גינוי ישיר לכל מי שלקח חלק במהומה בבית המשפט: "גינוי מהאולפן הזה לכל מחציפי הפנים, המתפרצים, שלא שולטים בעצמם. ושאינם צריכים להיות בכנסת כלל".