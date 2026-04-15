שפל של 30 שנה: הדולר התרסק ל-2.9 מול השקל

הדולר ממשיך לאבד גובה ושובר שיאים שליליים שלא נראו כבר עשרות שנים. המטבע האמריקאי חצה היום (רביעי) את הרף הפסיכולוגי של 3 שקלים למטבע, שפל היסטורי שנרשם לראשונה מאז שנת 1995. שערו היציג של הדולר אומנם נקבע היום על 3.014 שקלים, אך מיד לאחר מכן, במסחר הרציף שאחרי הקביעה, המשיכה הצניחה והמטבע ירד כעת לרמה דרמטית של 2.994 שקלים.

הצלילה החופשית של הדולר אינה אירוע נקודתי של הימים האחרונים, אלא שיאה של מגמה מובהקת שצוברת תאוצה. הנתונים מראים כי בשנה האחרונה לבדה, איבד המטבע האמריקאי יותר מ-18% מערכו מול השקל. גם מתחילת שנת 2026, קצב ההיחלשות נותר מהיר, כשהדולר רושם ירידה חדה של 6% מתחילת השנה, מה שמעיד על עוצמתו המתמשכת של המטבע הישראלי.

הגורם המרכזי שמתדלק את ההתרסקות הנוכחית של הדולר נעוץ בהתפתחויות הביטחוניות והמדיניות של התקופה האחרונה. בחודש האחרון, התחזקותו של השקל מול המטבעות הזרים הגיעה על רקע המלחמה באיראן, כאשר השוק הגיב בחיוב להתפתחויות. המגמה הזו קיבלה דחיפה משמעותית והפכה לזינוק של ממש במיוחד מאז ההכרזה על הפסקת אש, שהזניקה את אמון המשקיעים בכלכלה הישראלית והובילה לשבירת קו התמיכה ההיסטורי של ה-3 שקלים.