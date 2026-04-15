"דוחים את הטענה": התנגשות חזיתית בין הפרקליטות למשטרה

הפרקליטות מכחישה את הודעת המשטרה שטוענת כי סירבה לייצג שוטרים: "הפרקליטות דוחה מכל וכל את טענות משטרת ישראל"

התנגשות בין הפרקליטות למשטרה בעניין ייצוג שוטרים, בגין תביעות נזיקים שהוגשו נגדם.

המשטרה מצידה טענה כי הפרקליטות סירבה לייצג שוטרים, והתקבלו נגדם 2 פסקי דין של תביעות נזיקין, שהוגשו כנגד המשטרה וכנגד שוטרים וקצינים שלא יוצגו על ידי הפרקליטות, במסגרת הטיפול במחאות.

אך הפרקליטות שללה זאת היום (רביעי) לחלוטין. בהודעה שנמסרה מטעמה נטען: "הפרקליטות מייצגת באופן שוטף את שוטרי משטרת ישראל ופועלת להגן עליהם במסגרת תפקידם, תוך שמירה על חובתה לפעול בהתאם לדין, לשיקול דעת מקצועי ולניהול נכון של ההליך המשפטי.

הפרקליטות דוחה מכל וכל את טענות משטרת ישראל. בניגוד לטענות, הפרקליטות לא סירבה לייצג את משטרת ישראל בהליכים. העובדות הן שכתב ההגנה לא הוגש בשל חילוקי דעות מהותיים בנוגע לתוכנו, כיוון שהפרקליטות סירבה להגיש כתב הגנה שאינו משקף נאמנה את ההתרחשויות מבחינה עובדתית ומשפטית".

עוד נמסר: "לאורך הטיפול בתיק הפרקליטות אף התריעה בפני משטרת ישראל, יותר מפעם אחת, מפני הסיכון שיינתן פסק דין בהיעדר הגנה. במקביל, הציעה הפרקליטות חלופות שונות לסיום ההליך מול התובעים, אולם המשטרה דחתה הצעות אלה".