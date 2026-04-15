ניסה לדקור ונורה בידי תושב: כל הפרטים על ניסיון הפיגוע

ניסה לדקור תושבים ונורה בידי תושבים: המשטרה חשפה לפני זמן קצר פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע הבוקר (רביעי) בחוות עמק דורון בשומרון שסמוכה ליישובים יקיר ורבבה.
מחבל פלסטיני בן 29 תושב הכפר קרואת בני חסן, הגיע לכיוון החווה כשהוא חמוש בסכין. הוא התקרב ליושבי המקום, שלף סכין וניסה לדקור באמצעותו. אזרח חמוש ששהה במקום, ירה לעברו, ונטרל אותו.
חוקרי תחנת אריאל וחוקרי הזיהוי הפלילי מחוז ש"י שהגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ועדויות והסכין שעפ״י החשד שימשה את המחבל בניסיון הדקירה נתפסה.
מפקד מרחב שומרון, נצ"מ אבי כהן, קיים הערכת מצב בזירה בהשתתפות סגל פיקוד המרחב ובסיומה הנחה מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ׳י, כי חקירת המקרה תוטל על מפלג המיעוטים ביחידה המרכזית של מחוז ש״י.
