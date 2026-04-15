מפתיע: נועם בתן מפרגן לכוכבת הכי "פרו-פלסטינית" שאתם מכירים

לקראת עלייתו לבמת האירוויזיון, נועם בתן נחשף בחשבון האינסטגרם הרשמי. בין שאיפות לקריירה בינלאומית לבין איחולים למערכות יחסים בריאות, הוא בוחר לשתף שיר של זמרת שעוררה סערה בעקבות התבטאויות נגד ישראל: "השיר הזה תמיד גורם לי לרקוד"

נועם בתן מתכונן לקראת ההופעה הגדולה על במת האירוויזיון, ובינתיים בחשבון האינסטגרם הרשמי של התחרות הוא חושף מה החלומות הגדולים שלו.

בפוסט שעלה לחשבון הרשמי של תחרות השירים הבינלאומית אמר בתן כי הוא חולם למצוא את אהבת חייו, להצליח במוזיקה ולכבוש פסגות חדש וגם רוצה לזכות במערכות יחסים בריאות, טובות ומעצימות.

"אני מאחל לעצמי ליהנות מהמסע שאני עובר עכשיו," כתב בתן, והוסיף נימה אופטימית לגבי העתיד לבוא.

אבל מה שתפס את עיני הגולשים לא היו רק האיחולים המרגשים, אלא דווקא הטעם המוזיקלי של הנציג שלנו. כשנשאל מה השיר שמרים לו, בתן לא היסס ונקב בשמה של דואה ליפה עם הלהיט המטורף שלה "Levitating".

הבחירה הזו מעוררת הרמת גבה בקרב מעריצים רבים, שכן דואה ליפה נחשבת לאחת המבקרות החריפות ביותר של ישראל בעולם הבידור הבינלאומי. הכוכבת, שהתבטאה לא פעם בנושא הסכסוך ואף שיתפה תכנים פרו-פלסטיניים מובהקים, היא אולי "פרסונה נון גראטה" עבור חלק מהקהל הישראלי, אך עבור בתן – המוזיקה כנראה מנצחת את הפוליטיקה.

"זה שיר שתמיד גורם לי לרצות לרקוד על הרחבה," הסביר נועם, והוכיח שגם בדרך לאירוויזיון, הוא לא מפחד להפריד בין אמנות לבין דעות פוליטיות, גם אם זה אומר לפרגן לכוכבת שלא תמיד עושה לנו נעים בגב.