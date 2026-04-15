עונת הקינון בעיצומה: כך מצילים עשרות גוזלים קטנים

עשרות גוזלים קטנים מגיעים בימים אלה לבית החולים לחיות בר לאחר שנפלו מהקן. כך נראית העבודה המסורה שמעניקה להם הזדמנות לחזור לטבע

עם בוא האביב, הטבע מתמלא חיים חדשים - אבל לצד הרגעים היפים, מגיע גם גל של גוזלים קטנים שנמצאים בסכנה וזקוקים לעזרה מיידית. בימים אלו, בית החולים לחיות בר שבספארי קולט עשרות גוזלים שנפלו מהקן או נמצאו כשהם חלשים וללא יכולת לשרוד לבדם.

טיפול עדין - מרוץ נגד הזמן

כל גוזל שמגיע למקום מקבל טיפול אישי ומדויק. מדובר בעבודה אינטנסיבית במיוחד: האכלה תכופה, לעיתים אפילו כל שעתיים, לצד השגחה צמודה כדי להבטיח את הישרדותם.

בסרטון שפורסם, ניתן לראות את שוש, מתנדבת בבית החולים, מאכילה בעדינות גוזלי סנונית וירגזי – רגע קטן ושקט שממחיש את העבודה המסורה שמתרחשת שם מדי יום.

מאחורי הקלעים של ההצלה

מאחורי כל גוזל כזה עומד צוות שלם, מטפלים ומתנדבים, שפועלים סביב השעון. המטרה ברורה: לתת לכל גוזל את הסיכוי הטוב ביותר לגדול, להתחזק - ולחזור בסופו של דבר אל הטבע.

עונת הקינון רק התחילה, והעומס כבר מורגש. עבור הצוות, כל גוזל הוא עולם ומלואו - וכל הצלה כזו היא ניצחון קטן של החיים.