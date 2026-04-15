הרס תוך דקות באמצע הלילה: פינויים בגבעות בגוש עציון ובנימין

הלילה (בין שלישי לרביעי)התבצעו הריסות נרחבות במספר גבעות ברחבי יהודה ושומרון. באחד הפינויים פורעים ערבים מהכפרים הסמוכים הפיצו קריאות ברשתות החברתיות לצאת ולפגוע בתושבי הגבעה עקב התנכלות המערכת למקום.

סביבות השעה 23:00 בלילה, עשרות שוטרי מג"ב איו"ש יחד עם פקחי המנהל האזרחי וכלים הנדסיים החלו לפנות נקודה במזרח גוש עציון, סמוך למיצד, בתוך שניות ספורות כלל המבנים נהרסו כליל. תוך כדי הפינוי, פורעים ערבים מהכפרים הסמוכים הפיצו קריאות ברשתות החברתיות לצאת ולפגוע בתושבי הגבעה.

ההרס באחת הנקודות | צילום: ללא קרדיט

לאחר מכן, בשעה 1:00, הגיעו הכוחות לגבעת "בית ענות" ליד חברון - נקודה שמחברת בין גוש עציון להר חברון, והחריבו את המבנים במקום, בגבעה מתגוררת משפחה עם שלושה ילדים, וכן גרעין בחורים ועדר צאן.

סמוך לשעה 4:00 בבוקר הגיעו כוחות לגבעת "קול מבשר", בגבעה מתגוררת משפחה עם גרעין בחורים שעוסק בחקלאות ופיתוח המקום.

הבית נהרס עם החפצים בפנים

הכוחות הקיפו את הבתים, שברו את דלת בית המשפחה ופרצו אל תוך הבית, בהוראת קצין הפינוי ניתנה דקה אחת בלבד לזוג הצעיר להתלבש ולהתארגן במהירות ולהתפנות מביתם, בקשת המשפחה למתן זמן נוסף לאריזת הציוד האישי דברים נוספים נתקל בסירוב.

השופל רמס את הבית ברגע, למרות שנמצא בתוך המבנים ציוד יקר ערך ותשמישי קדושה. באור יום, לאחר מאמץ רב הצליחו התושבים לחלץ מההריסות את התפילין וספרי הקודש, לאחר שמפעיל השופל הוסיף כף של אדמה על גל ההריסות. על פי טענת התושבים שוטרי המג"ב איימו על התושבים שמחו נגד הפינוי בשימוש בכדורי ספוג וגומי, פצצות תאורה שנורו לאוויר גרמו לשריפות קוצים.

מתושבי הגבעות נמסר: ""דווקא בעיתוי הזה, במוצאי יום השואה, יום המזכיר את גלות עם ישראל ושנאת העמים - המערכת מבצעת הרס מקיף במספר נקודות התיישבות משמעותיות וחשובות המבשרות את שובו של עם ישראל לארצו וזקיפות הקומה".

התושבים התייחסו גם לאי החוקיות של הגבעות אך הדגישו: "בשנה האחרונה המערכת מבינה את חשיבותם של הגבעות והחוות ומעלה נקודות רבות ויישובים חדשים, אך עם זאת, ההשתלטות הערבית לא פוסקת, ועדין ישנם שטחים רבים שנמצאים מחוץ לחוק או שהם נקודות מאתגרות ואסטרטגיות בעומק השטח, והמערכת לא מסוגלת להעלות שם נקודות, ולכן אנחנו פה, לשמור על השטח עד פריצת המדינה גם לכן, אנו לא האוייב!"