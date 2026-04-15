עיתונאי הארץ מזהיר: "זו טעות איומה"

עיתונאי הארץ התייחס לדיון בבג"ץ בעניין העתירה נגד השר בן גביר, ואמר: "זו תהיה טעות איומה"

עיתונאי הארץ ג'וש בריינר, התייחס היום (רביעי) לדיון בבג"ץ בעניין הדחתו של השר בן גביר.

תחילה נזכיר כי במהלך הדיון, שופטי העליון, ובעיקר השופט סולברג, דוחפים את נציגי ראש הממשלה נתניהו והשר בן גביר, לחזור ל"מתווה העקרונות" בין היועמ"שית לממשלה.

בריינר טוען כי זו תהיה טעות ומוסר: "השופטים בבג"ץ בן גביר בהובלת השופט סולברג דוחפים את הצדדים לחזור ל"מתווה העקרונות" שנחתם בין השר ליועצת המשפטית לממשלה. ‏וזו טעות איומה.

‏ההסכם היה טעות קשה של היועצת ולימד את היועמ"שית כלל חשוב: לא עושים הסכמים עם עבריינים, למעט הסדרי טיעון או עד מדינה".