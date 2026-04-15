"בינתיים": יהורם גאון ושמוליק נויפלד בשיר אהבה למדינה

בתוך ימים של חוסר ודאות ותחושת המתנה מתמדת, משחרר פרויקט "המשקפיים של נויפלד" שיתוף פעולה ראשון ומרגש עם קולו של דור, יהורם גאון. השיר החדש, "בינתיים", הוא פרי יצירתם של אבי אוחיון, מאור תיתון ושמוליק נויפלד, והוא מהווה שיר אהבה חשוף וכואב למדינה ולתושביה.

השיר נוגע ב"בינתיים" הישראלי – המצב המורכב שבו כולנו חיים, בין תקווה לחשש. גאון, שמביא איתו את האיפוק והחדות המאפיינים אותו, מסביר כי לא מדובר בשיר שמח או עצוב, אלא בהצהרת נאמנות: "זה שיר שאומר אני שלך, עדיין!". הוא מוסיף כי עבורו, מדובר באהבה טוטאלית למולדת, ללא תנאים.

עבור שמוליק נויפלד, העבודה עם גאון היא סגירת מעגל אישית: "לשמוע את גיבור ילדותי מבצע שיר שיצרתי, זו התרגשות גדולה. הכוונה שלו בכל מילה חודרת ללב". השיר מסתיים בשאלה המהדהדת: "מה איתי? ומה איתך... בינתיים?", שאלה שכל ישראלי שואל את עצמו ואת המדינה בימים אלו. זהו מפגש פסגה מוזיקלי שמצליח לזקק את הרגש הקולקטיבי לשלוש דקות של נחמה ומחשבה.