מאסר עולם נגזר על יאיר זוהר, שרצח את דורון שוסטר ז"ל

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (רביעי) עונש מאסר עולם ושש שנות מאסר נוספות על יאיר זוהר שהורשע ברצח בכוונה תחילה של איש העסקים דורון שוסטר ז"ל במרץ 2016 בראשון לציון וכן בעבירות נשק.

כמו כן, השית בית המשפט על זוהר תשלום פיצוי מקסימלי לילדיו של שוסטר ז"ל, בסך של 258 אלף ₪.

עורכי הדין נעמה תור זאבי ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז שניהלו את ההליך, מסרו: "גזר הדין שניתן היום מעביר מסר חד משמעי, כי מי שנוטל חיי אדם בכוונה תחילה- מקומו מאחורי סורג ובריח לשנים ארוכות. בית המשפט אימץ במלואה את עמדת הפרקליטות וקבע כי יאיר זוהר ביצע רצח אכזרי ומתוכנן, בירי מטווח קצר, בבניין מוגרים, תוך זלזול מוחלט בחיי אדם ושלטון החוק.

העונש שנגזר עליו והפיצוי המשמעותי לילדים של המנוח מבטאים לא רק את חומרת המעשה, אלא גם את המחויבות להגן על הציבור ולהוקיע אלימות קטלנית. הפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למצוי הדין עם כל מי שמחליט לקחת את החוק לידיים, גם כאשר העבירות נחשפות כעבור שנים".

כזכור, זוהר הורשע לאחר הליך הוכחות, במסגרתו העיד סוכן משטרתי סמוי שהופעל באישור הפרקליטות לצורך מיגור תופעות סחר באמצעי לחימה וסמים מסוכנים. הסוכן הסמוי שהופעל במשך כשנה הפליל 52 מעורבים בעשרות עסקאות סחר בנשק וסמים מסוכנים, בהם את הנאשם. בהמשך, הקליט הסוכן את הנאשם מתוודה על רצח שביצע ארבע שנים קודם לכן, בשנת 2016, עובדה שהיתה ידועה לסוכן בזמן אמת, לאחר שהנאשם ניסה לשכנע את הסוכן לבצע את הרצח יחד איתו.

בהכרעת הדין, קבע בית המשפט כי הפרקליטות הצליחה להוכיח מעבר לכל ספק את אשמתו של הנאשם, אשר הגיע חמוש לבניין מגוריו של שוסטר ז"ל וירה בו ממרחק קצר חמש יריות, אשר גרמו למותו. בית המשפט הרשיע אותו בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, של רצח בכוונה תחילה, סחר בנשק בצוותא, נשיאת נשק ועוד, זאת לאחר שהוא מכר לסוכן מטען חבלה, אקדחים ומחסניות.



