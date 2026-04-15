"הזיכרון שלו יישאר חי": הראל מויאל בשיר מרגש לזכר הלוחם

שנה וחצי לאחר שנפל בהתרסקות מסוק ה"ינשוף" בדרום הרצועה, סיפורו של לוחם 669, דניאל אלוש ז"ל, מקבל ביטוי בקולו הייחודי של מויאל בסינגל חדש ומרגש ליום הזיכרון

הזמר והיוצר הראל מויאל משחרר היום (רביעי) את השיר "חי באנשים", שנכתב לזכרו של רס״ם (במיל') דניאל אלוש ז"ל, לוחם ומפקד ביחידת יחידת החילוץ 669 של חיל האוויר, שנפל ב־11 בספטמבר 2024 בהתרסקות מסוק במהלך משימת חילוץ בדרום רצועת עזה. דניאל, גם לאחר שהשתחרר משירות חובה, בחר לחזור ולהתנדב ליחידתו מתוך תחושת שליחות עמוקה, אהבת אדם ורצון להציל חיים.

הביצוע הוקלט במיוחד עבור יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ומקבל משמעות עמוקה ומטלטלת בתוך ההקשר הלאומי והאישי כאחד. השיר נכתב על ידי שחר הדר והולחן על ידי אלנתן שלום, ומביא ביטוי עדין, חודר ורגשי לסיפורו של דניאל - כאדם, כלוחם וכמפקד.

הראל מויאל נענה לבקשתה של המשפחה להנציח את דניאל מתוך חיבור אישי עמוק. כמי ששירת שנים כלוחם ומפקד בצה״ל, הוא מביא לשיר הבנה אמיתית על עולם הערכים, האחריות והאחווה, והופך את הביצוע לא רק למוזיקלי, אלא למסע רגשי ומסר אישי שמעביר את רוחו ומורשתו של דניאל.

הראל מויאל הוא זמר ויוצר בעל קול ייחודי ועוצמתי, שמצליח לגעת בלב כל מאזין. ביצועיו מעבירים רגש בצורה חיה ואותנטית, והיכולת שלו לשזור סיפור אישי דרך המוזיקה הופכת כל שיר לחוויה חזקה, מרגשת ומשמעותית במיוחד.

הראל מויאל: "דניאל אלוש ז"ל היה לוחם אמיץ ואדם עם לב ענק. דרך השיר 'חי באנשים' אני מקווה שהזיכרון שלו יישאר חי, וכל מי שמאזין יוכל להרגיש את האור והאהבה שהוא הפיץ סביבו. זו זכות גדולה עבורי לבצע את השיר הזה ולהיות חלק מהנצחתו, להביא את סיפורו ולגעת בלבבות דרך המוזיקה".



