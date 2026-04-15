מבזקים
סרוגים

צפו: לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בכפר הפלסטיני בבנימין

שמחה רז
כ"ח ניסן התשפ"ו
לוחמים ביו"ש צילום: דובר צה"ל

אתמול (שלישי), לוחמי יחידת דובדבן עצרו בכפר הפלסטיני עין אום-אשרייט בבנימין שני מחבלים שפעלו להקמת תשתית טרור. המחבלים נעצרו והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

צילום: דובר צה"ל

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".

בחודש הקודם  חטיבת בנימין השלימה מבצע מעצרים לילי ביותר מ-10 כפרים שונים במקביל. במהלך המבצע עצרו הכוחות מספר רב של מבוקשים מ-13 כפרים שונים בשיתוף פעולה של גדודי החטיבה, מג״ב ויחידת דובדבן. במהלך המבצע הכוחות עצרו מבוקשים שחשודים בהרכבת מטענים, מזוהי חמאס וטרור אבנים.


גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה