צפו: לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בכפר הפלסטיני בבנימין

אתמול (שלישי), לוחמי יחידת דובדבן עצרו בכפר הפלסטיני עין אום-אשרייט בבנימין שני מחבלים שפעלו להקמת תשתית טרור. המחבלים נעצרו והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.
מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".
בחודש הקודם חטיבת בנימין השלימה מבצע מעצרים לילי ביותר מ-10 כפרים שונים במקביל. במהלך המבצע עצרו הכוחות מספר רב של מבוקשים מ-13 כפרים שונים בשיתוף פעולה של גדודי החטיבה, מג״ב ויחידת דובדבן. במהלך המבצע הכוחות עצרו מבוקשים שחשודים בהרכבת מטענים, מזוהי חמאס וטרור אבנים.
