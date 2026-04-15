לא עוצרים בעזה: מחבל חוסל בצפון הרצועה

מוקדם יותר היום (רביעי), כוחות החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

אמש דובר צה"ל עדכן כי לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במרכז רצועת עזה. מיד לאחר האירוע, הלוחם קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונה בהמשך באמצעות מסוק לפינוי נפגעים לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחתו.

בשלב זה, בצה"ל בודקים את נסיבות הירי שהוביל לפציעה, ובוחנים האם מדובר בירי צלפים, היתקלות עם מחבלים או נסיבות מבצעיות אחרות במרחב מרכז הרצועה, שבו פועלים הכוחות לטיהור תשתיות טרור.