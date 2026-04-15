אחרי עזיבת קרן נויבך: אלו הם הכוכבים החדשים של רצועת הבוקר

אחרי 17 שנה על המיקרופון, קרן נויבך נפרדת מתכנית האקטואליה "סדר יום" ברשת ב׳. במקומה ייכנסו רוני קובן ועקיבא נוביק עם תכנית חדשה שתתמקד בראיונות עומק, פרשנות ואקטואליה יומית

כאן חדשות משנה את לוח השידורים ברשת ב' ומשיקה תכנית אקטואליה חדשה בהגשת רוני קובן ועקיבא נוביק. התכנית, שתיקרא "קובנוביק", תעלה לאוויר ב-26 באפריל.

מחליפים את "סדר יום"

התכנית החדשה תיכנס למשבצת של "סדר יום", שהגישה קרן נויבך במשך 17 שנים. נויבך צפויה לעבור לפרויקט חדש בכאן - פודקאסט יומי בתחום החדשות והאקטואליה, שצפוי לעלות בתקופה הקרובה.

קובנוביק

קובן, מהקולות הבולטים בטלוויזיה התיעודית, ונוביק, פרשן פוליטי ותיק, מגיעים עם ניסיון שונה - שילוב שמכוון לראיונות עומק לצד פרשנות שוטפת. את התכנית עורך איתמר דרוקמן.

צילום: עקיבא נוביק ורוני קובן. (יח"צ כאן 11)

אקטואליה בלב תקופה רגישה

על פי כאן חדשות, התכנית תתמקד באירועים הפוליטיים והציבוריים, עם דגש על ראיונות עם דמויות מפתח, לצד פינות קבועות ואורחים מתחלפים. היא תעלה על רקע הלחימה והמערכת הפוליטית שממשיכה להתעצב.

התוכנית תעלה לאוויר ב-26 באפריל ותשודר בימים ראשון עד רביעי בין 10:00 ל־-12:00.



