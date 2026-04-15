היועמ"שית בתגובה לסערה סביבה: "קשקוש מוחלט!"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, התייחסה היום (רביעי) לטענות נגדה בדיווח של אבישי גרינצייג אמש, לפיו היועמ"שית פנתה לראש השב"כ הקודם רונן בר, וביקשה ממנו שיאסוף חומרים נגד השר איתמר בן גביר, שיעזרו לה בטענות נגדו בבג"ץ.

היועמ"שית מסרה בתגובה לדברים: "קשקוש מוחלט", כך דיווח העיתונאי אביעד גליקמן.

במהלך הדיון כעת בעתירות בפיטורי השר גביר, אמר עורך דינו דוד פטר: "אתמול נחשף שהיועמ"שית הפעילה את ראש השב״כ נגד בן גביר", השופט גרוסקופף השיב לו: אתה רוצה שנדון בפרסומים עיתונאיים? פטר: "כל העתירה הזו היא פרסומים עיתונאיים".

הנשיא עמית הוסיף: "אדוני יחלק את זמנו כרצונו בין מתקפות על היועמ"שית וטיעונים לגופו של עניין".

