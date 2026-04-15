"ועוד ננצח נשבור ת'אויב": שורד הטבח שאיבד את הוריו במסר טעון

דניאל וייס, שורד הטבח בקיבוץ בארי שאיבד את הוריו, מוציא את "העם הנבחר" - שיר אישי שמחבר בין כאב למציאות הישראלית, עם מסר של תקווה ואחדות

דניאל וייס, זמר ויוצר שפרץ לתודעה ב"הכוכב הבא לאירוויזיון", משחרר הבוקר סינגל חדש בשם "העם הנבחר". וייס, יליד קיבוץ בארי ששרד את אירועי 7 באוקטובר ואיבד בהם את הוריו, ממשיך לשלב ביצירה שלו בין סיפור אישי למציאות הישראלית הרחבה.

את השיר החדש כתב יחד עם עמרי קסטן ואור מילשטוק, הלחין בעצמו והוא הופק על ידי אייל מזיג.

האזינו לשיר החדש של דניאל וייס - "העם הנבחר"

בין אישי ללאומי

מילות השיר נעות בין תיאורים היסטוריים, כמו יציאת מצרים ותקופות של רדיפה, לבין מציאות עכשווית של עימותים ואובדן. לצד זה, משולבים גם אזכורים לשירות הצבאי ולשכול, תוך ניסיון לחבר בין החוויה האישית לבין הסיפור הקולקטיבי.

שיר שמעלה שאלות

"העם הנבחר" מציג נקודת מבט מורכבת, שמשלבת בין כאב, ביקורת ותקווה. בשיר מופיעה גם קריאה לאחדות והדגשה של אנושיות משותפת, לצד התמודדות עם מציאות ביטחונית וחברתית מורכבת.

בסיום, השיר משאיר שאלה פתוחה שמלווה את כולו: מה המשמעות של להיות "העם הנבחר" היום.