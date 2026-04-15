אחרי הפציעה בלבנון: זה המחליף של סא"ל א' כמפקד גדוד 52

מפקד גדוד 52, נפצע אמש קשה בדרום לבנון. דובר צה"ל הודיע כי סא״ל דניאל אלה, יחליף אותו

בעקבות פציעתו של סא״ל א׳ אתמול במהלך הלחימה בדרום לבנון, סא״ל דניאל אלה, אשר כיהן בתפקיד בעבר, ימלא את מקומו באופן זמני.

נזכיר כי כי מפקד גדוד 52 של השריון, סא״ל א׳, נפצע אמש קשה בדרום לבנון. בצה"ל הודיעו כי נסיבות האירוע בבחינה, אך מסתמן כי מדובר בפציעה מאש כוחותינו.

בנוסף, מוקדם יותר אתמול, הותר לפרסום כי 11 לוחמי צה"ל מאוגדה 98 נפצעו במהלך הלילה בפעילות מבצעית מורכבת במרחב העיירה בינת ג'בל שבדרום לבנון. האירוע הקשה התרחש כתוצאה מהתפוצצות רחפן נפץ שפגע בכוחות בעת שפעלו לטיהור תשתיות טרור במרכז העיירה. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה, ושניים נפצעו באורח בינוני ושאר הלוחמים נפצעו באורח קל.

מבצע הפינוי נערך תחת אש ובשילוב של כוחות אוויר ויבשה. שני לוחמים שנפצעו באורח בינוני פונו באמצעות מסוק לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לבית החולים רמב"ם בחיפה פונו שלושה לוחמים נוספים, בהם אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני.



שאר הפצועים, שמצבם הוגדר קל, פונו מהשטח באמצעות רכבים צבאיים ייעודיים שהוכנו מבעוד מועד כחלק מההיערכות הלוגיסטית של האוגדה לפינוי נפגעים מגזרת הלחימה.