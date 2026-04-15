מפתיע: משה פרץ מחליף את סטטיק בתוכנית המצליחה

משה פרץ מצטרף לתוכנית הלהיט ומחליף את סטטיק, לצד בר רפאלי ושאר חברי הפאנל. כך ייראה ההרכב החדש בעונה הקרובה

חיזוק מפתיע לפאנל: הזמר משה פרץ מצטרף לעונה החדשה של "הזמר במסכה" בקשת 12.

פרץ, מהקולות הבולטים במוזיקה המזרחית בשנים האחרונות, ישב לצד אופירה אסייג, צדי צרפתי, שחר חסון, המצטרפת הטרייה בר רפאלי והמנחה עידו רוזנבלום – ויצטרף לניסיונות לפענח מי מסתתר מאחורי התחפושות.

שינוי בפאנל

הצטרפותו של פרץ מגיעה לאחר עזיבתו של סטטיק, ומביאה לפאנל חיזוק מוזיקלי משמעותי לקראת העונה הקרובה.

משחק הניחושים שחוזר

"הזמר במסכה" היא תוכנית ריאליטי מוזיקלית שבה מפורסמים עולים לבמה בתחפושות מלאות, מבצעים גרסאות כיסוי לשירים מוכרים - ומסתירים לחלוטין את זהותם. לאורך הפרקים משולבים רמזים שמובילים לניחושים, וחברי הפאנל מנסים לפענח מי עומד מאחורי המסכה עד לרגע החשיפה, שמגיע עם הדחה בכל פרק.

העונה החדשה צפויה לעלות בהמשך השנה בקשת 12.