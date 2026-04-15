ניסיון פיגוע בחווה בשומרון: המחבל נוטרל

ניסיון פיגוע התרחש היום (רביעי) לפני זמן קצר בחוות עמק דורון בין יקיר לרבבה בשומרון. המחבל ניסה לדקור, ונוטרל בירי בידי אחד הבחורים בחווה.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל קפצו לפני זמן קצר למרחב סמוך לרבבה שבחטיבת אפרים בעקבות דיווח על מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה בנקודה. המחבל נוטרל, אין נפגעים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שוחח עם ראם ניר צבי בעל החווה בה אירע ניסיון הפיגוע וכן עם מח"ט אפרים אל"מ פאיז פארס, שיבח את ערנות האזרחים שפעלו כדבריו: "במהירות ובנחישות ומנעו פיגוע רצחני". דגן הוסיף: "אני מבקש למסור חיזוק וחיבוק ללוחמי צה"ל, ולמתיישבי החוות החלוצים. מדינת ישראל עומדת מול אויב ברברי ורצחני. אנחנו נחושים ותשובתנו ברורה. התקפיות מבצעית, חיזוק הביטחון ובניין הארץ. בשלושת אלו ננצח. ההתיישבות בשומרון חזקה, עם ישראל חזק, אנחנו נחושים וננצח ביחד.