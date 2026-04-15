שמעון ריקלין: "הכל קורה בגלל האגו הנפוח שלו"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס היום (רביעי) לדיון בבג"ץ בעתירה בנוגע לפיטורי השר בן גביר.
בדבריו הוא אמר: "הקרקס שמתנהל כעת בבגצ קורה רק בגלל המגלומניה של הליצן הראשי והאיש השנוא בישראל עמית.
לא מבין מדוע הממשלה משתתפת בקרקס הזה.
עוד הוא הוסיף: "הרי מראש כל הכינוס הזה אינו חוקי ונועד רק לאגו המנופח של עמית. טוב יעשה שר המשפטים אם יורה על חקירה באזהרה של היועצת המשפטית פורעת החוק ומפעילת השיטות של מזרח גרמניה.
ועוד דבר. חברי הכנסת שהוצאו מהאולם לא הוצאו בגלל בזיון בית המשפט. בית המשפט הזה שהכריז שדלתו פתוחה למחבלים מבוזה כבר מזמן".
