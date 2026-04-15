שמעון ריקלין: "הכל קורה בגלל האגו הנפוח שלו"

מגיש ערוץ 14 יצחק עמית, התייחס לדיון בפיטורי השר בן גביר בבג"ץ ואמר: "זה קרה רק בגלל האגו הנפוח שלו"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס היום (רביעי) לדיון בבג"ץ בעתירה בנוגע לפיטורי השר בן גביר.

בדבריו הוא אמר: "‏הקרקס שמתנהל כעת בבגצ קורה רק בגלל המגלומניה של הליצן הראשי והאיש השנוא בישראל עמית.

‏לא מבין מדוע הממשלה משתתפת בקרקס הזה.

עוד הוא הוסיף: "הרי מראש כל הכינוס הזה אינו חוקי ונועד רק לאגו המנופח של עמית. ‏טוב יעשה שר המשפטים אם יורה על חקירה באזהרה של היועצת המשפטית פורעת החוק ומפעילת השיטות של מזרח גרמניה.

‏ועוד דבר. ‏חברי הכנסת שהוצאו מהאולם לא הוצאו בגלל בזיון בית המשפט. ‏בית המשפט הזה שהכריז שדלתו פתוחה למחבלים מבוזה כבר מזמן".