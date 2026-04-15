השמות שבנט מביא הם שיחוק ענק, אבל יש איתם בעיה אחת

יועץ התקשורת ואיש הפרסום הסרוג, אסף פאסי, מתייחס להרכב הרשימה המתגבשת של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ומזהיר את קהל המצביעים מהמשמעויות האידיאולוגיות של המהלך.

"השמות שבנט מביא הם שיחוק ענק. אנשים טובים!", פתח פאסי את דבריו, אך מיהר להציב סייג משמעותי: "אבל הם שמאל. זה כמובן זכותו, אבל חשוב שנבין ונדע זאת".

הלקח מ-2022: תקנון דרקוני ושליטה מוחלטת

לדברי פאסי, בנט הסיק מסקנות מרחיקות לכת ממה שנתפס כ"נוכלות" בשנת 2022, אז הקים ממשלה עם שישה מנדטים בניגוד להבטחות הבחירות שלו. המסקנה העיקרית שלו הייתה להדק את השליטה בנבחריו כדי למנוע "עריקות" או התנגדויות מבית.

"לכן שם המפלגה שלו זה 'בנט', לכן תקנון המפלגה שלו דרקוני באופן חסר תקדים", הסביר פאסי. לדבריו, המטרה היא להבטיח שהנבחרת תצעד בקו אחד עם המנהיג, אך הבעיה טמונה בזהות האידיאולוגית של אותה נבחרת.

"ממשלה עם נציגים ערביים"

פאסי מזהיר את אנשי הימין והמרכז המתלבטים כי האנשים "המקסימים" שבנט מצרף אליו יביאו איתם בסופו של דבר מדיניות שמאל מובהקת. "במידת הצורך והפוליטיקה, הם יביאו ממשלה עם נציגים ערביים שמסרבים לגנות את החמאס או את רצח חיילנו", כתב.

לפי הניתוח של פאסי, גם אם בנט עצמו ירצה בעתיד לחבור לממשלת ימין כדי להשיג את מטרתו להיות ראש ממשלה, הרכב הרשימה שבנה לא יאפשר לו לעשות זאת.

נפתלי של 2026

בסיום דבריו הדגיש פאסי כי הציבור חייב להכיר במציאות הפוליטית החדשה: "קריטי שנבין שזה נפתלי של 2026. וגם אם יקבל הצעה טובה יותר מימין בשביל מטרתו העליונה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, הנבחרת שאיתו לא תאפשר זאת".