העובדים שכיבו את החשמל בגירוש - הדליקו אותו יחד עם יוסי דגן

סגירת מעגל מרגשת בשא-נור: ראש מועצת שומרון יוסי דגן שגורש בעצמו מהישוב, הרים את השאלטר וחיבר את שא-נור לחשמל - יחד עם 2 העובדים שהורידו את החשמל בגירוש לפני שני עשורים. יוסי דגן אמר להם: "סגרתם מעגל של אור והחזרתם את הצדק". מנכ"ל חברת חשמל בירך: "נאיר כל נקודה וישוב"

רגע היסטורי ומרגש נרשם בשומרון, כאשר היישוב שא-נור שבצפון השומרון חובר מחדש לרשת החשמל. המהלך לווה בסגירת מעגל מצמררת במיוחד עבור עובדי השטח של חברת החשמל שלקחו בו חלק, ואשר סגרו מעגל של כמעט שני עשורים.

יוסי דגן עם עובדי חברת החשמל

לפני מספר חודשים, במהלך סיור שקיים מנכ"ל חברת חשמל יחד עם ראש מועצת שומרון וצוותי המועצה האזורית שומרון לתכנון חיבור החשמל לשאנור וחומש, ניגשו שני עובדי חברת החשמל לראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ולמנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר. העובדים שיתפו את הנוכחים בדמעות כי הם היו אלו שנאלצו, במסגרת תפקידם, להוריד את השאלטר ולנתק את שא-נור מחשמל לאחר הגירוש בתשס"ה.

ראש המועצה יוסי דגן, שהוא עצמו ממגורשי שא-נור, חיבק את העובדים הנרגשים והבטיח להם: "ביום שבו שא-נור תחובר מחדש לרשת החשמל - אתם תרימו איתי את השאלטר". כעת, ההבטחה קוימה, ואותם עובדים בדיוק הגיעו אל היישוב כדי להדליק בו מחדש את האור.

יוסי דגן: " זוכים ביחד לתקן את ההיסטוריה של עם ישראל"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר במעמד החיבור המרגש: "אנחנו זוכים ביחד לתקן את ההיסטוריה של עם ישראל, מאיר שפיגלר ואני הבטחנו לכם שאתם תהיו אלה שידליקו את האור בשא-נור, וזכינו לעמוד בהבטחה הזו ולעשות זאת יחד".

"אין מרגש יותר מכך שאתם זוכים לעשות זאת במו ידיכם. מי שהוריד את השלטר בכאב ובדמעות, הרים אותו עכשיו בשמחה ובתקווה גדולה. אנחנו ממשיכים לתקן את פשע הגירוש, לבנות וליישב מחדש את צפון השומרון. האור חזר לשא-נור".





"אני מבקש להודות לשר בצלאל סמוטריץ', לשר ישראל כ"ץ, לשר אלי כהן, למנכ"ל חברת חשמל מאיר שפיגלר, לראש המנהל האזרחי, לסגן ראש המנהל האזרחי, לקמ"ט חברת חשמל ולמנהלת ההתיישבות. לזאב חבר (זמביש) ולכל תנועת אמנה".

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, בירך: מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: "נדאג לאפשר להאיר כל נקודה ויישוב שהממשלה תאשר. אור שווה ביטחון, פריחה, פיתוח, צמיחה ושגשוג של ההתיישבות באשר היא. החשמל הוא מוצר קיומי ואנחנו נפעל לספק אותו באופן שוטף ואיכותי".

עובדי חברת חשמל שי מלניק ואמיר אלייקים שנאלצו להיות אלו שכיבו את החשמל אחרי הגירוש וזכו היום להדליק את החשמל על שא -נור מחדש מסרו בהתרגשות: "חברת חשמל היא חברה לאומית שמבצעת החלטות ממשלה. אנחנו שמחים שנפלה בחלקנו הזכות להיות אלו שגם מחזירים את החשמל לשא-נור, התרגשות גדולה!".