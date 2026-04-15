כתב אישום: תושב נצרת צילמה את בתי הזיקוק בחיפה לאיראנים

כתב אישום הוגש נגד שומוע אבו עאבד, לאחר שנעצרה בפעילות משותפת של שב"כ וימ"ר צפון. על פי החשד, היא צילמה בסיסי צה"ל ובתי זיקוק, ואספה מידע על איש מערכת הביטחון לשעבר – כל זאת בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים.

היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון ושירות הביטחון הכללי סיכלו ניסיון ריגול בתוך שטח ישראל: הבוקר (חמישי) הוגש לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל כתב אישום נגד שומוע אבו עאבד, אזרחית ישראלית תושבת נצרת, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות חמורות עבור גורם זר.

משימות צילום ואיסוף מידע על אישיות ביטחונית

מחקירת הפרשה עולה כי הקשר בין אבו עאבד לגורם הזר החל בחודש אוקטובר האחרון. על פי כתב האישום, הנאשמת ביצעה עבור המפעיל שורה ארוכה של משימות, שכללו בין היתר:

תיעוד אתרים אסטרטגיים: צילום בסיסי צה"ל ואתרי תשתית רגישים, בהם בתי הזיקוק בחיפה.

מעקב אחר אישיות: העברת מידע מפורט על אזרח ישראלי ששימש בעבר כאיש מערכת הביטחון.

החוקרים מציינים כי כבר בשלבים המוקדמים של ההתקשרות, עלה בקרב הנאשמת החשד כי היא מופעלת על ידי גורם איראני, אך למרות זאת בחרה להמשיך בשיתוף הפעולה.

התשלום: מאות דולרים בארנק דיגיטלי

שיטת התשלום שנחשפה בחקירה התבססה על העברות כספים בארנקים דיגיטליים (קריפטו). חוקרי המשטרה ושב"כ הצליחו לאתר את הארנק ששימש את הנאשמת ולתפוס מאות דולרים שהועברו אליה כגמול על ביצוע המשימות.

במערכת הביטחון מדגישים כי המקרה הנוכחי הוא חלק ממגמה רחבה יותר. "בשנים האחרונות, ובפרט מאז מבצע 'עם כלביא', אנו עדים להתגברות המאמצים של המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים לטובת משימות ריגול וטרור בשטח המדינה", נמסר בהודעה המשותפת.

"פגיעה חמורה בביטחון המדינה"

לצד כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרה של אבו עאבד עד תום ההליכים המשפטיים נגדה.

גורמי הביטחון שבו והזהירו את הציבור מפני יצירת קשר עם גורמים לא מזוהים ברשתות החברתיות או באמצעי תקשורת אחרים: "מעבר לפגיעה הביטחונית, מי שמשתף פעולה עם גורמי אויב חושף עצמו להליכים פליליים ולענישה מחמירה ביותר. נמשיך לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון ריגול".