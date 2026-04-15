שידור חי: בג"ץ בדיון תקדימי על פיטורי בן גביר

בג"ץ דן היום בעניין פיטורי השר בן גביר, הנשיא עמית הוציא 4 חברות קואליציה מהדיון, עורך דינו של נתניהו טוען כי פיטורי שר הם אינם בסמכות בית המשפט

בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירות הקוראות לפטר את השר איתמר בן גביר, מתפקידו כשר לביטחון לאומי. כבר בתחילת הדיון, סגן השר אלמוג כהן כינה את הנשיא עמית "מושחת", והוצא מהאולם.

פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל ראבילו, טען בדבריו כי אין לבג"ץ סמכות להדיח שר, אם לא היה גש נגדו כתב אישום, אלא זו החלטה של ראש הממשלה בלבד.

השופטים ובראשם הנשיא עמית, לא מסכימים עם טענתו זו, וטוענים כי במידה ויש חשש לפוליטיזציה במשטרה, זכותו של בג"ץ להתערב בכך. ראבילו המשיך ואמר כי במקרה כזה, בכל יום תוגש עתירה אחרת נגד שר כזה או אחר ולא יהיה לכך סוף.

‏השופט גרוסקופף: אתה מנסה לברוח לכיונים. הטענה היא פוליטיזנציה של המשטרה וזאת סכנה מיוחדת סכנה לדמקורטיה בעייתית מכל זווית שאפשר. בהנחה שיש שר לביטחון לאומי שפועל לפוליטיזציה של המשטרה שזאת הטענה שנטענת אחרי זה נעסוק בשאלות הראייתיות יכול להיות שלרה"מ אין אינטרס להעביר אותו מתפקידו. באופן כללי האינטרס הציבורי הוא למנוע את הכיוון הזה האם לא חובתו של בית המשפט בהנחה שהונחה תשתית חובתו לנקוט בצעדים

‏ עו"ד ראבלו: האינטרס הציבורי הוא לשמור על כך שבית המשפט הנכבד לא יגרר לביצה הטובענית הפוליטית

‏השופט גרוסקופף: יש פוליטיזציה בעייתית גם אם זה נוגע לשוק התקשורת אבל הסיכון של פוליטיזציה של שבכ משטרה הוא ברמה שונה לחלוטין כי התוצאה שלו היא פגיעה בדמוקרטיה ביכולת לקיים בחירות ולכן השאלה ‏עו"ד ראבלו: אני לא ראיתי טענה שיש סכנה לקיום הבחירות.

במהלך הדיון, השופט סולברג מציע פרשה: שהשר בן גביר והיועמ"שית יחזרו לניסוח מתווה הסכמות.

הנשיא עמית הוסיף: אחת הבעיות שנתקעתם במו״מ עם היועצת המשפטית לממשלה על קביעת נהלים בהתאם למתווה העקרונות. השאלה האם אתם מוכנים לחשוף בפנינו את התרשומות הפנימיות, ואנחנו נחליט איפה שיש מחלוקת. אל תתנו לנו תשובה עכשיו. אנחנו רוצים שתשקלו את זה.

סולברג שב וחוזר על הצעתו לראבלו שראש הממשלה יביא למתווה מוסכם בין היועמשית לבן גביר על מתווה עקרונות "ניתן לזה זמן קצוב, לא חודשים". עמית מתערב ומוסיף: "זה סוג של הצעת ביניים עד למתן פסק דין".

עורך דינו של השר בן גביר, דוד פטר, פתח את הדיון באמירה נחרצת: "אין לכם סמכות לדון בפיטורי שר". עוד הוסיף פטר: "בוודאי שבן גביר שינה את המדיניות בהר הבית, הוא הגן על זכויות אדם. מי שאמור היה לעשות זאת זה אתם, לא פוליטיקאי".

פטר אף אמר: "אתמול נחשף שהיועמ"שית הפעילה את ראש השב״כ נגד בן גביר", גרוסקופף: אתה רוצה שנדון בפרסומים עיתונאיים? פטר: "כל העתירה הזו היא פרסומים עיתונאיים". עמית: "אדוני יחלק את זמנו כרצונו בין מתקפות על היועמ"שית וטיעונים לגופו של עניין".

השופט עמית התייחס לציוץ של השר איתמר בן גביר, בנוגע לאישור של שופט העליון כבוב להחלטת שופט בית משפט השלום, עליה כתב בן גביר: "כבוב החליט לשחרר ממעצר מחבל שהצטרף לדאע"ש ולבצע פיגוע, יש למישהו ספק בצד של מי הוא במלחמה הזו?"

בדבריו אמר עמית: "שר שאומר על שופטים שהם אויבי האומה כבר נרמלנו את זה לגמרי? פטר: "אני מזכיר לאדוני את דברי השופטת ברון בפסק דין שיש סכנות מחוץ (החמאס) ומבית, על חקיקה של הממשלה. יושב פה השופט כבוב ודן בעניינו של השר שהתבטא נגדו, איך זה הגיוני?"

השופט עמית הוסיף: זה לא אותו דבר. השופט כבוב התערב ואמר: "זו לא הייתה ביקורת זו הייתה אמירה בזויה. הוא לא ביקר החלטה משפטית. זו הייתה החלטה לאשר החלטה של שופט ביהמ"ש שלום והוא בא וקבע שעצם ההחלטה מראה באיזה צד הוא במלחמה. זו לא ביקורת השיפוטית. זו לא ביקורת ציבורית. אני אגיד עוד משפט.אם השר היה מטריח את עצמו לפתוח החלטות ביהמ"ש העליון היה רואה הרבה יותר החלטות כאלה אבל אף אחד לא על ידי השופט כבוב. בנסיבות אחרות אף אחד לא היה יוצא בהצהרה מעליבה על גבול הבזויה".

במהלך הדיון, הנשיא עמית הרחיק 4 חברות קואליציה מהדיון לאחר שהתפרצו: חברות הכנסת טלי גוטליב, סון הר מלך, מאי גולן ואת השרה סילמן.

טרם תחילת הדיון, מחוץ לאולם בית המשפט, פתח בן גביר בנאום ופנה לשופטים: "אל תגררו את ישראל למשבר חוקתי!".

בנוסף, הוא התייחס לדיווח של גרינצייג אמש, על כך שהיועמ"שית ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, חומרים נגדו ואמר: "אני דורש לחקור את גלי בהרב מיארה ורונן בר".

מחוץ לאולם בית המשפט, התכנסו עשרות אנשי יבין שבאו להפגין נגד התערבותו של בית המשפט בהחלטת הממשלה והעומד בראשה.

בנוסף, כוחות משטרה רבים הגיעו מחוץ למבנה בית המשפט העליון, בכדי למנוע חיכוכים וניסיונות כניסה של מפגינים לשטח המבנה.