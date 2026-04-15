יחזרו בהם? תוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 שוב מעוררת סערה

‏למעלה מ-70 אנשי משטרה התבקשו על ידי מפקדיהם לשמש כקהל בתוכנית ״הפטריוטים״ בערוץ 14, כך דיווח כתב המשטרה לירן תמרי.

ביקורת רבה הופנתה כלפי המשטרה בעקבות המהלך הזה, וטענה כי לא ראוי שאנשי משטרה ישמשו כקהל בערוץ כזה או אחר. מפגיני שמאל רבים אף טענו כי הגעת אנשי המשטרה, הוא מהלך שנועד לחזק את הקשר בין הממשלה הימנית לאנשי אכיפת החוק במקרה של משבר חוקתי, זאת על רקע הדיון בבג"ץ בפיטורי בן גביר.

דובר המשטרה אריה דורון, התראיין הבוקר (רביעי) על כך ברדיו 103fm ואמר: מדובר בתוכנית ליום העצמאות, הפכתם אותה למשהו שהוא כביכול לא לגיטימי. אנחנו מגיעים לאירוע שבו מצדיעים לכוחות הביטחון".

לאחר השידור, השדרן ברק סרי מסר: "‏דובר המשטרה אריה דורון, מנסה להסביר מדוע המשטרה שולחת עשרות שוטרים לשמש כתפאורה, כקהל, בתכנית הפטריוטים, ערוץ 14, תכנית פוליטית שנויה במחלוקת. מה שחמור שדורון כלל לא מבין איזה גול עצמי המשטרה מבקיעה.

הוא מתווכח, מנסה להסביר, וכלל לא מבין מה הבעיה. אריה דורון היה פעיל בליכוד לפני שמונה לתפקיד, לא קצין משטרה שצמח במשטרה. בעוד כמה חודשים יתקיימו בחירות, יש סיכוי סביר שתהיה ממשלה אחרת, שיהיה שר אחר לביטחון לאומי. המשטרה לא תוכל לטעון אז שלא היו לה שום נגיעות פוליטיות".