אילה חסון מפתיעה: "בוקר עם בשורות טובות"

המגישה אילה חסון סיפקה מעט אסקפיזם לציבורה עוקביה ברשתות, וביום בו אמור להתחיל הדיון סביב הדחת השר בן גבר היא כותרת: "בוקר גם עם בשורות טובות".

עוד היא המשיכה: "דני אבדיה קלע 41 נקודות והקבוצה שלו עולה לפלייאוף. וגם סנשז הספרדי חוטף סטירת לחי משפילה כשרעייתו חשודה בענייני שוחד ועוד".

מוקדם יותר היום דיווחנו כי דני אבדיה, ממשיך לככב בליגה הטובה בעולם וסיפק הבוקר הופעה של MVP. פורטלנד של אבדיה פגשה את פיניקס סאנס במשחק הראשון של הפליי-אין (השלב המקדים את הפלייאוף).

אבדיה סחב כמעט לבדו את הקבוצה על הגב, עם 41 נקודות כולל סלי קלאץ' בדקה האחרונה אחד מהם סל ועבירה 16 שניות לסיום שקבע יתרון 2 112:110 שקבע את הניצחון האדום-שחור. לשורה הזו צריך להוסיף עוד 12 אסיסיטים ו-7 ריבאונדים.

פיניקס החטיאה את הכדור האחרון ופורטלנד יצאה להטבעה קלה שחתמה את תוצאת המשחק 114:110.







