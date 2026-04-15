משה סעדה תופס את הראש: "זה האירוע המטורף כאן!"

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס לדיווח סביב המהלך הבלתי נתפס של היועמ"שית, ומסר: "לא סתם זה פורסם עכשיו"

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל, לחשיפה אמש של אבישי גרינצייג ב-i24news, לפיה היועמ"שית ביקשה מראש השב"כ הקודם רונן בר, חומרים שיכולים לסייע בטיעונים נגד בן גביר.

בדבריו, הוא תקף בנחרצות: "הדיווח לפיו גלי בהרב-מיארה קשרה קשר להפלת הממשלה ביחד עם ראש השב"כ לשעבר רונן בר - זה האירוע המטורף כאן.

אני מניח שלא סתם זה נחשף אתמול בערב, טרם הדיון היום בבג"ץ פיטורי בן גביר, זה כנראה גם הגיע מסביבת השב"כ מאחר ורק בשב"כ ידעו מזה. מה שמצופה מאיתנו כרגע זה למנות תובע חיצוני שילווה את החקירה נגד היועצת המשפטית לממשלה, רונן בר והאנשים סביבם שהיו שותפים לעבירה הזו".

על פי הדיווח, היועמ״שית ביקשה מרונן בר, ראש השב״כ דאז, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה, כדי שתוכל להשתמש בחומר בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר.

אם אז האירוע לא היה מספיק מטורף, כעת נטען כי היועמ״שית מלכתחילה ביקשה ממנו את הפרטים כדי לגבש את עמדתה לבג״ץ בעניין העתירות שביקשו לפטר את השר בן גביר. למרות שרונן בר לא הצליח לבסס את החשד הראשוני שלו, הוא הורה לפקודיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה ולחזור אליו עם ממצאים.