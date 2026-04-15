אילה בן גביר על התפקיד הבא של בעלה: "הוא ראוי"

רגע לפני הדיון בבג"צ על הדחתו של השר איתמר בן גביר, רעייתו איילה סיפרה על השאיפות הפוליטיות שלו

הבוקר (ד') צפוי להתקיים בבית המשפט העליון דיון דרמטי בעתירות המבקשות לפסול את השר איתמר בן גביר מתפקידו ולחייב את ראש הממשלה לפטרו. לקראת הדיון, התראיינה רעייתו של השר, איילה בן גביר, לתוכניתם של גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, ולא חסכה במילים קשות נגד עצם קיום ההליך.

"זה פחות דיון דרמטי ויותר דיון מטורלל", אמרה בן גביר בפתח דבריה. "אין סמכות לבג"ץ לפטר שר שנבחר במדינה דמוקרטית. הוא נבחר כשר ימני, הוא עובד כשר ימני והוא מצליח כשר ימני – וזה בעצם כתב האישום נגדו".

"הוא יכול להיות הכל"

במהלך הריאיון נשאלה בן גביר על השאיפות הפוליטיות של בעלה ועל התפקיד אליו הוא לוטש עיניים בממשלה הבאה. לדבריה, היכולות של השר אינן מוגבלות למשרד הנוכחי: "הוא יכול להיות הכל, כי לכל מקום שהוא יגיע הוא ישנה. אכפת לו, הוא רוצה לעשות יותר טוב והוא באמת מסוגל".

שיא הריאיון נרשם כאשר נשאלה האם בכוונתו להתמודד בעתיד על הנהגת המדינה. "עכשיו הוא עוד צעיר, וביבי הוא ראש ממשלה טוב. אנחנו עכשיו עם ביבי לחלוטין", הבהירה בתחילה, אך כשנשאלה האם לדעתה הוא ראוי לתפקיד ראש הממשלה בעתיד, השיבה בנחרצות: "הוא ראוי".