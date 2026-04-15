אחרי יום מטורף בג'מייקה: זה הזוג שהגיע למקום האחרון במירוץ

תום ואלמוג הצליחו לקפוץ מהמקום האחרון ולסיים את היום במקום הראשון. למרות הדרמה בקטע הריצה באצטדיון, הם קמו מהר והמשיכו לשמור על אותו הקצב למשך כל המשימות. אבל מי הזוג שהגיע למקום האחרון ב"מירוץ למיליון"?

תום ואלמוג הפתיעו את עצמם כשאחרי שבמקטע הקודם הגיעו למקום האחרון, הפעם הם סיימו את המקטע הזה של המירוץ במקום הראשון.

אחרי שצלחו את כל המשימות בהצלחה רבה ובמהירות. את המקום השני תפסו מאי ואיתי, שהצליחו לשמור על מקומם מהמסלול הקודם.

ספיר וספיר הגיעו למקום השלישי, אחרי שנתקעו למשך זמן רב במשימת הקפיצה במים, ולבסוף לא נתנו לה לעצור אותן. שלומי ואסף, שכבר 3 פעמים סיימו במקום הראשון - הגיעו הפעם למקום הרביעי. כי יש פעמים שהחיים מתהפכים, ומי שמסיים ראשון יכול גם להגיע למקום האחרון.

במשימה האחרונה, הזוגות היו צריכים לחפש מטבע בתיבת מטמון עם תמונות שלהם. אזי ודני, שכבר קיבלו "עצור" בפרק הקודם של "המירוץ", מצאו את המטבע שלהם לפני אור ועדי, אבל לא הבינו שהיה צריך להפוך אותו בשביל למצוא את 2 התמונות של 2 המשתתפים, הם חשבו שהם זקוקים ל-2 מטבעות.

הטעות הזו עלתה להם ביוקר, ולכן הם הגיעו למקום האחרון במירוץ. אבל במקטע הזה דווקא לא הייתה הדחה - ולכן הם עדיין נשארים בתכנית. את היום החדש יפתחו הזוגות במדינה אחרת - פרו.



