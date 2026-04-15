רגע ממשבר חוקתי: שר המשפטים לוין בהחלטה דרמטית

לקראת הדיון בבג"ץ הקורא להדחתו של השר בן גביר - שר המפשטים יריב לוין בהחלטה דרמטית | האם אנחנו לקראת משבר חוקתי?

רגע לפני הדיון היום (רביעי) בבג"ץ על הדחת השר איתמר בן גביר, שר המשפטים לוין מודיע שפסיקה על הדחתו לא תכובד.

בדבריו הוא מסר: "הדיון שמתקיים הבוקר בבג״ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק, ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף. הסמכות למנות או לפטר שר נתונה בחוק לראש הממשלה ולא לבית המשפט. ידידי השר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו, מתוקף הכרעת העם ואמון הכנסת".

נזכיר כי בשעות הקרובות יתקיים הדיון בבג"ץ על העתירות שקראו להדיח את השר בן גביר מתפקידו. היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הצטרפה אף היא לקריאות להדחתו והגישה לבית המשפט טיעונים שתומכים בעמדתה.

במקביל, כוחות גדולים של משטרה נערכים מחוץ למשכן בית המשפט העליון, בכדי למנוע התפרעויות וניסיונות חדירה של מפגינים למבנה עצמו.