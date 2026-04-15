מגישת ערוץ 14: "ילדתי תחת טילים, ראיתי כוכבים מהכאב"

מגישת ערוץ 14, נוי בר, שיתפה את עוקביה בסיפור הלידה של בתה, אחינועם. בין מתקפת טילים ללידה מהירה ללא אפידורל תוך פחות משעה: "נחרדתי מהמחשבה שאני הולכת להרגיש הכל על בשר חי"

מגישת ערוץ 14 נוי בר ובת זוגו של עיתונאי "חדשות 12" אורי איזק, חשפה בסטורי חשוף וכואב את הדרמה שהתחוללה ברגעי הבאת בתם לעולם. מה שהתחיל כנסיעה שגרתית למיון יולדות, הפך תוך דקות למרוץ נגד הזמן תחת איומי הטילים.

הכל התחיל בשעה 15:30 כנוי ואורי החליטו לצאת למיון. בדרך הצירים התגברו במהירות: "בדרך כל ציר כבר כאב ברמה שאין אוויר", שחזרה בר. כשהגיעו לבית החולים בשעה 16:00, המצב כבר היה מתקדם כל כך שהיא מצאה את עצמה יושבת על רצפת המיון מכאבים.

הלידה של נוי בר צילום: האינסטגרם של נוי בר

לידה תחת מתקפת טילים

הדרמה לא הסתיימה רק במהירות הלידה. בר מתארת כיצד הובלה לחדר לידה ממוגן בשל מתקפת טילים שהתרחשה באותן דקות. "הדרך לחדר הלידה הרגישה כמו נצח... חדרים אחרים, ממוגנים, וכנראה רחוקים יותר".

בלי אפידורל ובלי טשטוש

למרות התחנונים לאפידורל, הצוות הרפואי הבין שאין זמן. "הבנתי שזה לא הולך לקרות, פשוט לא נספיק", כתבה בר. "נחרדתי מהמחשבה שאני הולכת להרגיש את הדבר הזה בלי טשטוש, בלי הרדמה, בלי אלחוש כלשהו... כמו שנשים ילדו פעם, משחר האנושות".

הסוף, למרבה השמחה, היה מהיר במיוחד: בתוך 39 דקות בלבד מרגע ההגעה למיון, ולאחר שתי לחיצות בלבד, הגיחה לעולם בתם, אחינועם.

"התשובה לשאלה 'מה שלומך' מורכבת", סיכמה נוי את החוויה הפיזית והנפשית, "על אהבה ופחד ואחריות ואשמה. על החלמה. מה אני אגיד? תודה על הכל".