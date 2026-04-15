מירי רגב בתגובה ראשנה לסערה סביב הרב זרביב וחנה לסלאו

השרה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני מירי רגב, התראיינה היום (רביעי) ברדיו 103fm בנוגע לטקס המשואות שצפוי להתקיים בשבוע הבא ביום העצמאות.

היא התייחסה לסערה סביב הבחירה ברב אברהם זרביב להשיא משואה, ואמר: "גיבור ישראל שעושה מאות ימי מילואים. אני לא רואה את ההבדל בין מי שאומר מהאוויר 'שגר', לבין אדם שמשטח את אותם בתים ריקים מהם יורים על חיילי צה"ל. הוא אדם שראוי להשיא משואה, ואני שמחה מאוד שהוא לוקח חלק בין משיאי המשואות".





עוד היא הוסיפה: "אנחנו מצלמים את הטקס, מבחינתנו אנחנו ערוכים לצלם את החזרה הגנרלית עם קהל ביום ראשון, וביום שלישי עם קהל, מחכים לעדכון מפיקוד העורף. הטקס יהיה בהשתתפות 4,000 איש ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתקיים בחי, זה טקס מאוד מרגש והוא לכבודה של המדינה".

בנוסף, היא התייחסה להודעתה של השחקנית חנה לסלאו על כך שהיא מוותרת על השאת משואה. "חנה לסלאו הומלצה ע"י הוועדה לאור תרומתה לתרבות. לא הובא לידעתי עצם החתימה שלה על מכתב האומנים, אם היה מובא לידיעתי שהיא אכן חתמה עליו, לא הייתי מאשרת את ההמלצה, כי בעיניי חיילי צה"ל הם קודש הקודשים. טוב שהיא עשתה שהיא התנצלה".







