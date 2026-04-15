דני אבדיה במשחק ענק העלה את פורטלנד לפלייאוף

עשה את זה: אבדיה נבחר לאולסטאר | כל הפרטים על ההישג ההיסטורי

עשה את זה: אבדיה נבחר לאולסטאר | כל הפרטים על ההישג ההיסטורי

הופעה של MVP. עם 41 נקודות ו-12 אסיסטים, דני אבדיה הוביל את פורטלנד לניצחון מול פיניקס כולל סל ניצחון, והוא יהיה הישראלי הראשון שישחק בפלייאוף ה-NBA

השחקן הטוב בישראל, דני אבדיה ממשיך לככב בליגה הטובה בעולם וסיפק הבוקר הופעה של MVP.

פורטלנד של אבדיה פגשה את פיניקס סאנס במשחק הראשון של הפליי-אין (השלב המקדים את הפלייאוף).

אבדיה סחב כמעט לבדו את הקבוצה על הגב, עם 41 נקודות כולל סלי קלאץ' בדקה האחרונה אחד מהם סל ועבירה 16 שניות לסיום שקבע יתרון 2 112:110 שקבע את הניצחון האדום-שחור. לשורה הזו צריך להוסיף עוד 12 אסיסיטים ו-7 ריבאונדים.

פיניקס החטיאה את הכדור האחרון ופורטלנד יצאה להטבעה קלה שחתמה את תוצאת המשחק 114:110.

כעת תתמודד פורטלנד מול סאן-אנטוניו ספארס שבמקום השני, כשהכל תלוי במצבו הגופני של הסופר-סטאר הצרפתי ויקטור ומבניאמה. במצב גופני טוב - אין לפורטלנד סיכוי. אם וואמבי ייעדר - הכל יכול להיות פתוח.

אגב אבדיה יהיה הישראלי הראשון שיישחק בפלייאוף ה-NBA. עומרי כספי ששיחק מאות משחקים בליגה, בעיקר בקבוצות קטנות לא זכה להתברג ל-8 הגדולות. (מחזיק בשיא של מספר המשחקים בלי אף משחק פלייאוף). גל מקל גם הוא לא הצליח. בן שרף, גם הוא משחק בקבוצת תחתית.