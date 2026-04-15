יום הדין של בן גביר: בג"צ ידון בדרישה להדחתו

יום הדין של השר איתמר בן גביר. הרכב מורחב של שופטי בג"צ ידונו הבוקר (החל מהשעה 10:00) בעתירות הדורשות להדיחו מתפקידו כשר לביטחון לאומי.

בהרכב ישבו תשעה שופטים: הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

באופן די חריג הודיעו השופטים כי הם אוסרים על כניסת קהל לדיון, וזאת מחשש להתפרעויות כמו שהיו בדיונים טעונים בעבר. הדיון ישודר בשידור חי וכל צד יוכל להכניס איתו מספר מצומצם של צופים.

מחוץ לאולם צפויות הפגנות של תומכי בן גביר ושל מתנגדיו.

בנוסף בהחלטה שניתנה אתמול, נדחתה על הסף בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל זכות טיעון בדיון. השופטים הבהירו כי בקשתה של ח"כ גוטליב אינה נסמכת על שום מקור חוקי המאפשר לחבר כנסת שאינו צד רשמי להליך להשתתף בטיעונים בעל פה.

היועמ"שית תומכת בהדחה

נזכיר כי העתירות נגד מינויו של בן גביר לשר הוגשו מיד עם הקמת הממשלה. בהסכם בינו ובין היועמ"שית נקבע כי הוא לא יתערב בפעילות המשטרה. אחרי שלוש שנים וחצי, התחדשה העתירה עם טענות לפיהן בן גביר מתערב במינוי קצינים בכירים, משפיע על עבודת הממשלה ולמעשה מפר את ההסכם.

מנגד בן גביר עצמו וגם הממשלה טוענים כי אין במעשים האלה הפרה, ואסור לבית המשפט העליון להתערב בפעילות הממשלה באופן שפוגע בהפרדת הרשויות.