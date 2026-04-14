שינוי דרמטי במרתון ירושלים: "דואגים לשלום הרצים"

דרמה לקראת אירוע הספורט הגדול בבירה: עיריית ירושלים הודיעה הערב (ג') על ביטולו של מקצה המרתון המלא (42.2 ק"מ) במסגרת "מרתון Winner ירושלים" המתוכנן ליום שישי הקרוב (17.4.26). ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב מקצועית ובשל תנאי מזג האוויר הצפויים באותו יום.

בעירייה הבהירו כי ההחלטה לבטל את המקצה המרכזי ולהקדים את שאר המקצים נבעה מתוך אחריות לשלומם של אלפי המשתתפים. "ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של התחזיות, במטרה להבטיח את בריאות הרצים והצוותים", נמסר.

"בריאות הציבור מעל הכל"

פרופ' נעמה קונסטנטיני מבית החולים שערי צדק, המלווה את המרתון כרופאה הראשית מזה עשור, הסבירה את הרקע הרפואי להחלטה: "ריצה למרחקים ארוכים עלולה לסכן את בריאות המשתתפים, גם בקרב רצים מנוסים. האחריות שלנו היא לשים את בריאות הציבור מעל הכול".

פרופ' קונסטנטיני הוסיפה המלצה לרצים לאור הקדמת השעות: "בגלל הקדמת המקצים, מומלץ למשתתפים להקפיד על שעות שינה מספיקות לפני המרוץ. אני מאחלת לכולם ריצה בטוחה ומהנה".

הלו"ז המעודכן: פתיחה ב-04:30 לפנות בוקר

בעקבות השינויים, האירוע יחל מוקדם מהרגיל כדי להימנע מריצה בשעות החום הכבדות. שערים בגן סאקר ייפתחו כבר בשעה 04:30.

להלן זמני ההזנקות המעודכנים:

05:15: חצי מרתון (21.1 ק"מ)

06:30-07:00: מקצי 10 ק"מ (ב-3 פעימות)

08:00: מקצה קהילות (800 מטר)

08:30-08:45: מקצי 5 ק"מ

09:15: מקצה משפחות (1.7 ק"מ)

העירייה וגורמי הביטחון ימשיכו לעקוב אחר התחזיות ויעדכנו את הציבור בכל שינוי נוסף ככל שיידרש.