כוננות שיא: העירייה בהודעה דחופה לתושבים

בעקבות המתיחות הביטחונית בצפון והערכות המצב של פיקוד העורף ופיקוד הצפון, עיריית נהריה עדכנה הערב (ג') את התושבים בנוגע למתכונת הלימודים המתוכננת למחר בעיר.

על פי הודעת העירייה, הלימודים הפרונטליים במוסדות החינוך יוגבלו באופן משמעותי, ויתקיימו רק עבור תלמידי התיכונים הניגשים לבחינות הבגרות.

רק שכבות י"א-י"ב בבתי הספר

בהתאם להנחיות המעודכנות, מחר יתקיימו לימודים פיזיים בבתי הספר אך ורק עבור תלמידי כיתות י"א וי"ב. בעירייה מדגישים כי גם עבור שכבות אלו, הלמידה תתבצע אך ורק בתוך מרחבים מוגנים תקניים בתוך מוסדות החינוך.

שאר התלמידים: למידה מקוונת מהבית

בכל שאר מסגרות החינוך בעיר – גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים – לא יתקיימו מחר לימודים פרונטליים. במקומם, תימשך הלמידה המקוונת מרחוק. ההורים והתלמידים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני המערכת הפרטניים שיישלחו על ידי המורים והגננות.

בעירייה קראו לתושבים להמשיך ולגלות ערנות: "שמרו על עצמכם והמשיכו להקפיד על הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים". המדיניות בנהריה מצטרפת לדריכות השיא בכל אזור הצפון, בצל החשש מירי מוגבר משטח לבנון והארכת תוקף הנחיות ההתגוננות על ידי צה"ל.