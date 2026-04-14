הפסד של 15 מיליון שקלים: בספארי מתריעים על סכנה כלכלית

הספארי ברמת גן מתריע על פגיעה כלכלית חריפה בעקבות סגירתו במהלך תקופת השיא של השנה, שכללה את חגי פורים, פסח ועיד אל פיטר. בתקופה זו פוקדים את הספארי מאות אלפי מבקרים מדי שנה, והסגירה הובילה לאובדן הכנסות של כ15 מיליון שקלים סכום המיועד ברובו לטיפול, תזונה ורווחת בעלי החיים.

לאחר שדווח לאחרונה על הפסד של למעלה מ-14 מיליון שקלים, עלה היום (שלישי) ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, במטרה לקדם פתרונות סיוע דחופים לספארי.

במהלך הדיון הוצגה הפגיעה הכלכלית המשמעותית והצורך המיידי בתמיכה על מנת להבטיח את המשך פעילותו התקינה של הספארי ואת רווחת אלפי בעלי החיים החיים בו.

ראש העיר רמת גן: " הספארי לא יקרוס"

ראש העיר כרמל שאמה הכהן אמר: "הספארי על סף קריסה כלכלית בעקבות סגירתו במהלך תקופת השיא שלו שכללה את פורים פסח ועיד אל פיטר. מדובר באובדן הכנסות של כ15 מיליון שקלים. למרות שהיינו עיר המטרה זו לא היתה מלחמה של רמת גן אלא מלחמה של מדינת ישראל".

"עלינו היום לכנסת לדיון בוועדת הכספים כדי לקדם פתרון ואני מודה לכל חברי הכנסת שהתגייסו לטובת הספארי. התקדמנו עקרונית אך לא מעשית ועדיין חזרנו אופטימיים. הספארי לא יקרוס וגם אם יהיה צורך רמת גן תעמוד מאחוריו ותספק סיוע חירום ראשוני."

הספארי מדגיש כי לצד המשבר הכלכלי צוותי המטפלים ממשיכים להגיע מדי יום ולדאוג לבעלי החיים במסירות מלאה, תוך שמירה על שגרה יציבה ככל האפשר גם בימים מאתגרים אלו.

בספארי קוראים לגורמים הממשלתיים לפעול במהירות למציאת פתרון שיבטיח את המשך פעילותו של אחד ממוסדות השימור והחינוך החשובים בישראל.