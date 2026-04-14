מתחת לאף של נתניהו: המהלך שיעניק לשמאל ניצחון בבחירות

ראש הממשלה בנימין נתניה שואב עידוד ממה שקורה בגוש השמאל - מרכז, אך הצרה הגדולה עלולה להגיע אליו ממקום לא צפוי בכלל

ראש הממשלה בנימין נתניהו רגיל לשאוב עידוד מהנעשה בצד השמאלי של המפה הפוליטית. פליטות הפה של יאיר גולן, חוסר האפקטיביות הפרלמנטרית של לפיד וההפכפכות של בנט מהווים עבורו חומר גלם מצוין לקמפיין הבחירות הבא. אלא שהבעיה האמיתית של ראש הממשלה לא נמצאת משמאל, אלא דווקא בתוך הבית – בימין.

כך עולה מניתוח של היועץ הבכיר נבו כהן, שמצביע על פער דרמטי בהתנהלות הגושים. על פי הניתוח שפורסם באתר ynet, בעוד בשמאל לא מתכוונים לחזור על "תסריט מרב מיכאלי" ושריפת המנדטים, ומתכוונים להחרים או למזג כל מפלגה שתסכן את הגוש, בימין המצב הפוך לחלוטין.

הציונות הדתית כ"ספינה שוקעת"

נכון להיום, הימין בכנסת מורכב משלוש מפלגות וחצי: הליכוד, עוצמה יהודית, ש"ס (המוגדרת כחצי ימנית וחצי מגזרית-אופורטוניסטית) ומפלגת הציונות הדתית. כהן מגדיר את מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' כ"ספינה שוקעת", שחבריה כבר החלו בחיפושים קדחתניים אחר הפלטפורמה הפוליטית הבאה שתקלוט אותם.

חוסר הרלוונטיות של המפלגה בסקרים יוצר ואקום פוליטי, אליו צפויים להיכנס שחקנים חדשים שרק יחמירו את מצבו של הגוש.

המפץ הימני: ארבע מפלגות חדשות בדרך?

למרות שהקואליציה הנוכחית מתקשה לעבור את רף 55 המנדטים בסקרים, השטח הימני רוחש. אל שלוש וחצי המפלגות הקיימות צפויות להצטרף לא פחות מארבע מפלגות ימין נוספות. כל שחקן חדש מפנטז על הנהגה משלו, אך הפנטזיות הללו עלולות להוביל לאובדן שלטון הימין.

בעוד השמאל מתייעל ומתמזג כדי למקסם כוח, הימין הולך ומתפצל לרסיסי מפלגות. עבור נתניהו, ה"מתנות" שהוא מקבל מהשמאל לא יצליחו לכסות על "המרורים" שמאכילים אותו השותפים והמתחרים מימין – פיצול שעלול להיות המסמר האחרון בכהונתו.