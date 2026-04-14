בן גביר: "את האמת שהיועמ"שית צודקת"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב הערב (שלישי) לדיון בבג"ץ על פיטוריו: "היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, האמת - היא צודקת".
האמת - היא צודקת".
ההודעה המלאה: "מחר בבוקר בג״ץ ידון בבקשה ההזויה והאנטי דמוקרטית להדיח אותי. היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, משנה את המשטרה, מתערב במינויים, מגבה לוחמים, תומך בכוח 100, ועומד מאחורי נציב שב״ס קובי יעקובי".
"האמת - היא צודקת. בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול.העם בחר ימין כדי לקבל ימין. לא יועמ״שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר. נבחרנו למשול, ובעזרת השם אנחנו נמשול".
