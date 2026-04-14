בן גביר: "את האמת שהיועמ"שית צודקת"

בן גביר לקראת הדיון בבג"ץ: "‏בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב הערב (שלישי) לדיון בבג"ץ על פיטוריו: "‏היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, ‏האמת - היא צודקת".

ההודעה המלאה: "‏מחר בבוקר בג״ץ ידון בבקשה ההזויה והאנטי דמוקרטית להדיח אותי. ‏היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, משנה את המשטרה, מתערב במינויים, מגבה לוחמים, תומך בכוח 100, ועומד מאחורי נציב שב״ס קובי יעקובי".

"‏האמת - היא צודקת. בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול.‏העם בחר ימין כדי לקבל ימין. ‏לא יועמ״שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר. ‏נבחרנו למשול, ובעזרת השם אנחנו נמשול".