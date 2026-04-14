גזר דין: 18 חודשי מאסר למיכאל מלמד שהורשע בקבלת שוחד

סגן ראש עיריית ראש העין לשעבר מיכאל מלמד נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל וקנס של 70 אלף ש"ח, זאת לאחר שהורשע בלקיחת שוחד

שופט בית המשפט המחוזי מרכז מיכאל קרשן גזר היום (שלישי) על מיכאל מלמד עונש של 18 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך של 70 אלף שקלים - זאת לאחר שהורשע, על יסוד הודאתו, בעבירה של לקיחת שוחד.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, מלמד - שכיהן בתקופה הרלוונטית כסגן ראש עיריית ראש העין וכיו"ר ועדת המכרזים בעיר, קיבל שוחד בסך 50 אלף שקלים מעומר כרמי, לוביסט שפעל מטעם מנכ"ל עמותת "מאורות זרחו" מיכאל נידאם, במטרה לקדם את זכיית העמותה במכרזים להפעלת מעונות יום לפעוטות. בנוסף לשוחד שניתן, הוצעו למלמד תשלומים עתידיים נוספים בתמורה לכל מעון שהעמותה תזכה בהפעלתו.

כתב האישום תיאר כיצד נוצרה מערכת יחסים בין כרמי ומלמד, במסגרתה השניים נפגשו ושוחחו פעמים רבות, בין היתר בקשר למכרזים ולקידום ענייני העמותה. במקביל, כרמי העביר כספים לפעילות צדקה של הנאשם ואף שילם עבור ארוחה משותפת במסעדה באמצעות כספים שקיבל מנידאם.

"במסגרת מערכת יחסים זו פעל מלמד, לבקשת כרמי, מול גורם נוסף בעירייה בניסיון להשפיע על תנאי המכרזים ועל הליך קבלתם, ואף איפשר בעצמו לכרמי גישה מוקדמת למסמכי המכרז" נאמר. "בהמשך, ולאחר שהעמותה לא זכתה במכרזים, הוחזר השוחד לדרישת נידאם". במסגרת הסדר הטיעון לא הגיעו הצדדים להסכמה לעניין העונש.

עורכי הדין שטיפלו בתיק מטעם המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה מסרו כי "מדובר בעובד ציבור בכיר שבחר, לאורך תקופה, להעמיד עצמו במערכת יחסים פסולה עם גורם שהציע לו שוחד, ובסופו של דבר קיבל את הכספים ופעל לקידום אינטרסים זרים במסגרת תפקידו, תוך שהוא אף פועל לערב עובד ציבור נוסף במעשים".

לדברי עורכי הדין, "מעשים אלה פוגעים פגיעה ממשית באמון הציבור ובתקינות הליכי המכרזים, והדברים אמורים ביתר שאת כאשר מדובר בהתקשרויות הנוגעות למסגרות טיפול בפעוטות. פרקליטות המדינה תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות שחיתות שלטונית, תוך מתן משקל משמעותי לשיקולי הרתעה".