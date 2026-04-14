איימי שומר במפגש מרגש עם שורדת שואה: "כבוד של פעם בחיים"

הכוכבת ההוליוודית היהודייה, שגם מרבה להביע תמיכה בישראל, משתפת לכבוד יום הזיכרון לשואה את המפגש המיוחד שזכתה לו כשפגשה את שורדת השואה אליזבת בלאק: "אנצור כל רגע שהיה לי איתה לשארית חיי"

איימי שומר, הכוכבת האמריקאית והיהודייה, מפרסמת פוסט מיוחד לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בפוסט וגם בסטורי שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה כתבה עד כמה התרגשה לפגוש את שורדת השואה אליזבת בלאק: "זה היה מדהים לפגוש אותה. אחת משורדות השואה, מבין אלו שעוד נותרו היום בחיים. היא הייתה שירלי טמפל הפולנייה!".



שומר כתבה כי אליזבת מצאה את היומן האבוד של אחותה, אחרי שנרצחה בשואה: "היא פרסמה את היומן והוא הפך לרב מכר בשם 'יומנה של רניה'".

שומר הוסיפה על המפגש עם אליזבת: "היא אמיצה ואני אנצור כל רגע שהיה לנו למשך שארית חיי. היא אדיבה, מצחיקה ואמיצה. פרסום עדותה וסיפורה זה כבוד של פעם בחיים".